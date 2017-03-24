У Київському зоопарку розповіли, скільки часу потрібно для реконструкції

“Планується повністю переоблаштувати всю територію зоопарку. І всі об’єкти внутрішні на території. Про те на це піде колосальна сума коштів, тому роботи на реконструкцію розділено на шість етапів”, — розповів заступник директора Київського зоопарку.

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Також він зауважив, що після підготовки усіх необхідних документів та дозволів, які ймовірно відбудуться у найближчі два місяці, планується відновлювальна робота, так званого, першого етапу. До якого входить реконструкція центрального входу, трьох озер, та приматних де утримуються мавпи.

За його словами, заплановано повне переоблаштування вольєрів, а саме їх збільшення та оптимізація під природне середовище тварин в яких вони проживають.

“Загалом вольєри, їх площа, для тварин, яких нараховується близько 200, планується збільшити у декілька разів, тобто простір для тварин буде значно збільшено площею до 700, 400 та 200 метрів квадратних. Для кожного виду тварин, вольєри планують облаштувати під їх природне середовище проживання. Облаштовані будуть і деревами і травою і також один з вольєрів буде облаштований басейном, де разом з приматами будуть жити карликові гіпопотами, черепахи та риби. Також буде змінена огорожа вольєру на оглядові вікна для відвідувачів”, — сказав він.

За словами І.Марійчука, у наступні етапи реконструкції планується відремонтувати: ветеринарна зона, господарська зона, паркінг, зона відпочинку біля нижніх озер, авіарій, долина слонів, носорогів та нижня частина Африканського лісу, острів хижаків, будинок пінгвінів та тюленів, дитячий зоопарк. Зокрема на всіх етапах, заплановані реконструкції існуючих та влаштування нових зовнішніх інженерних мереж.

Також І.Марійчук додав, що в оптимістичному розрахунку на реконструкцію зоопарку піде 5-7 років.