В киевской психоневрологической больнице проведут совещание по вопросам закупки продуктов у "Киевхлеба"

Вместе с тем, как отметил заместитель главного врача психоневрологической больницы по вопросам экономики Леонид Годлевский, окончательный победитель указанной закупки еще не определен. И учитывая данные Государственного центра сертификации и экспертизы сельскохозяйственной продукции об обнаружении в продукции "Киевхлеба" плесневых грибов , прежде чем утверждать победу этого производителя в тендере врачи соберутся на совещание.

По его словам, ранее проблем с хлебными изделиями "Киевхлеба" не было, однако на данный момент он проведет совещание с врачами по указанной закупки.

Напомним, как сообщал УНН, в святошинских школах проверят продукцию "Киевхлеба" на наличие плесневых грибов .