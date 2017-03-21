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У київській психоневрологічній лікарні проведуть нараду з питань закупівлі продуктів у “Київхліба”

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 березня. УНН. “Київхліб” може отримати перемогу у тендері Київської обласної психоневрологічної лікарні №2. Загальна вартість держзакупівлі хлібних виробів складає понад 270 тис. грн. Про це йдеться на порталі ProZorro, передає УНН.

Разом з тим, як зазначив заступник головного лікаря психоневрологічної лікарні з питань економіки Леоніда Годлевського, остаточний переможець вказаної закупівлі ще не визначений. І з огляду на дані Державного центру сертифікації та експертизи сільськогосподарської продукції про виявлення у продукції “Київхліба” пліснявих грибів, перш ніж затверджувати перемогу цього виробника у тендері лікарі зберуться на нараду.

За його словами, раніше проблем із хлібними виробами “Київхліба” не було, однак на разі він проведе нараду з лікарями щодо вказаної закупівлі.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, у святошинських школах перевірять продукцію “Київхліба” на наявність пліснявих грибів.

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