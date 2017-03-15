В Киевсовете согласовали обращение в Минкульт относительно демонтажа памятника Н.Щорсу

"Киев на отлично справился с декоммунизацией, поскольку сейчас все памятники снесены, кроме Щорса, который является памятником монументального искусства. Пока его судьба решается. Как раз сегодня была соответствующая комиссия по вопросам культуры, которая решала судьбу этого памятника. В частности, было проголосовано направить обращение в Министерство культуры Украины, к юрисдикции которого относится этот памятник, на то, чтобы дали разрешение, или сказали свои рекомендации относительно демонтажа", - сообщил В.Прокопив.

Также он отметил, что следующим шагом, который приблизит декоммунизацию памятника Н.Щорсу, станет сессия Киевсовета, на которой депутаты утвердят соответствующее обращение.

"Сегодня это обращение рассматривалось на комиссии по культуре, окончательное решение - за депутатами на сессии Киевсовета. Когда утвердят, мы его отправим и будем ждать ответа из Министерства культуры о дальнейшей судьбе памятника", - добавил В.Прокопив.

Таким образом, по словам секретаря, о сроках демонтажа памятника можно будет говорить после соответствующего решения Министерства культуры.

Напомним, ранее в КГГА отметили, что демонтаж памятника Николаю Щорсу, который размещен в городе Киев на бульваре Т.Шевченко, требует специального технического проекта.



