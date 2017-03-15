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У Київраді погодили звернення до Мінкульту щодо демонтажу пам’ятника М.Щорсу

У Київраді погодили звернення до Мінкульту щодо демонтажу пам’ятника М.Щорсу

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 березня. УНН. Постійна комісія Київської міської ради з питань культури, туризму та інформаційної політики погодила звернення до Міністерства культури України щодо демонтажу пам’ятника Миколі Щорсу, документ ще мають затвердити депутати на сесії. Про це УНН повідомив секретар Київради Володимир Прокопів.

“Київ на відмінно справився з декомунізацією, оскільки наразі усі пам’ятники знесено, крім Щорса, який є пам’яткою монументального мистецтва. Поки що його доля вирішується. Якраз сьогодні була відповідна комісія з питань культури, яка вирішувала долю цього пам’ятника. Зокрема, було проголосовано направити звернення до Міністерства культури України, до юрисдикції якого відноситься цей пам’ятник, на те, щоб дали дозвіл, або сказали свої рекомендації щодо демонтажу”, — повідомив В.Прокопів.

Також він зазначив, що наступним кроком, який наблизить декомунізацію пам’ятника М.Щорсу, стане сесія Київради, на якій депутати затвердять відповідне звернення.

“Сьогодні це звернення розглядалося на комісії по культурі, остаточне рішення — за депутатами на сесії Київради. Коли затвердять, ми його відправимо і будемо чекати на відповідь з Міністерства культури про подальшу долю пам’ятника”, — додав В.Прокопів.

Таким чином, зі слів секретаря, про терміни демонтажу пам’ятника можна буде говорити після відповідного рішення Міністерства культури.

Нагадаємо, раніше в КМДА зазначили, що демонтаж пам’ятника Миколі Щорсу, що розміщений у місті Київ на бульварі Т.Шевченка, потребує спеціального технічного проекту.

Українські Національні Новини

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