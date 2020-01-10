В Киев прибыл борт с ранеными военными: что известно
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. Сегодня в Национальный военно-медицинский клинический центр "Главный военный госпиталь" прибыл борт с ранеными украинскими бойцами, передает УНН со ссылкой на сообщение Минобороны в Facebook.
"Для дальнейшего лечения привезли девять военнослужащих, которые до этого лечились в Военно-медицинском клиническом центре Северного региона в Харькове", - говорится в сообщении.
По информации Минобороны, после диагностического обследования, которое обычно проводится с пациентами, которых транспортируют самолетами, их разместили в соответствующие клиники и отделения госпиталя и назначили дальнейшее лечение.
Военные врачи говорят, что состояние здоровья наших защитников пока удовлетворительное, все необходимые медикаменты и средства быта для них в достаточном количестве, добавили в ведомстве.
Напомним, 9 января в результате взрыва вражеского БПЛА вблизи позиций Объединенных сил один украинский защитник получил множественные осколочные ранения и еще двое получили акубаротравмы.