У Київ прибув борт із пораненими військовими: що відомо
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. Сьогодні до Національного військово-медичного клінічного центру “Головний військовий госпіталь” прибув борт із пораненими українськими бійцями, передає УНН із посиланням на повідомлення Міноборони у Facebook.
"Для подальшого лікування привезли дев'ятеро військовослужбовців, які до цього лікувалися у Військово-медичному клінічному центрі Північного регіону у Харкові", - йдеться у повідомленні.
За інформацією Міноборони, після діагностичного обстеження, яке зазвичай проводиться з пацієнтами, яких транспортують літаками, їх розмістили у відповідні клініки і відділення госпіталю та призначили подальше лікування.
Військові лікарі кажуть, що стан здоров’я наших захисників наразі задовільний, усі необхідні медикаменти та засоби побуту для них є в достатній кількості, додали у відомстві.
Нагадаємо, 9 січня внаслідок вибуху ворожого БПЛА поблизу позицій Об'єднаних сил один український захисник отримав множинні осколкові поранення та ще двоє зазнали акубаротравм.