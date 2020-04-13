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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 43868 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 52207 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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В Киево-Печерской лавре уже более 90 случаев COVID-19: комплекс закрывают на карантин - Кличко

В Киево-Печерской лавре уже более 90 случаев COVID-19: комплекс закрывают на карантин - Кличко

Киев  •  УНН

 • 47329 просмотра

КИЕВ. 13 апреля. УНН. За минувшие сутки в Киево-Печерской лавре зарегистрировали 63 новых случая заболевания на коронавирусную болезнь, общее количество таких случаев превышает 90. Об этом заявил на брифинге мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.

"Со случаев, зарегистрированных за минувшие сутки, 63 - вКиево-Печерской лавре. Там уже более 90 подтвержденных случаев. Город сегодня направит в лавру мобильные рентгены и бригаду медиков для забора образцов для ПЦР-тестирование", - сказал Кличко.

По словам мэра города, столичная власть должна иметь "реальную картину о очаге заболевания".

"Киево-Печерская лавра по решению комиссии по чрезвычайным ситуациям столицы закрывается на карантин. Обращаюсь к правоохранительным органам проконтролировать соблюдение этого решения", - подчеркнул он.

Как сообщалось ранее в УНН, в Киеве 495 случаев COVID-19: за сутки умерло два человека.

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