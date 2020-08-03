В Киеве появится smart-мурал возле Охматдета
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. Завтра, 4 августа, в Киеве состоится открытие стометрового smart-мурала рядом с новым корпусом Национальной детской специализированной больницы "Охматдет". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.
"4 августа в 10:00 рядом с новым корпусом НДСБ "Охматдет" состоится открытие smart-мурала, крупнейшего в серии муралов, появившихся в городе к годовщине деятельности Образовательного хаба Киева", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на годовщину деятельности образовательного хаба Киева город подарил учебным заведениям столицы smart-муралы. Киевский художник Виталий Гидеван создал рисунки на фасадах школ в разных районах столицы с символом Образовательного хаба Киева - Енотиком.
"Последний, самый большой мурал площадью почти 100 квадратных метров, разместили в самом сердце НДСБ "Охматдет", - сообщили в пресс-службе.
Указано, что в открытии примут участие исполняющий обязанности первого заместителя главы КГГА Валентин Мондриевский, директор Образовательного хаба города Киева Мария Богуслав и исполняющий обязанности главного врача "Охматдет" Юрий Довбня.
Напомним, во Львове открыли мурал с изображением Василия Слепака.