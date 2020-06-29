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У Львові відкрили мурал із зображенням Василя Сліпака

У Львові відкрили мурал із зображенням Василя Сліпака

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 червня. УНН. У Львові на вулиці Дорошенка урочисто відкрили мурал, присвячений всесвітньо відомому українському оперному співаку, солісту Паризької національної опери, волонтеру, учаснику Революції Гідності та бойових дій на Сході України Василю Сліпаку. Про це інформує пресслужба Львівської міської ради, передає УНН.

"Сьогодні, 29 червня, на вулиці Дорошенка, 9 відкрили мурал, присвячений всесвітньо відомому українському оперному співаку, солісту Паризької національної опери, волонтеру, учаснику Революції Гідності та бойових дій на Сході України Василю Сліпаку. Саме у цей день 4 роки тому Герой загинув на війні", - повідомили в пресслужбі.

Зазначається, що під час відкриття муралу виступили міський голова Львова Андрій Садовий та брат Героя Орест Сліпак.

Нагадаємо, 19 років Василь Сліпак прожив у Франції, співав у паризькій Ґранд-опера.

Але з початком революції в Україні кинув європейську кар’єру та повернувся на Батьківщину. Брав участь у Майдані. Потім подався у волонтери.

Згодом Сліпак пішов воювати в той же 7-й окремий батальйон ДУК. Обрав собі позивний “Міф” — це скорочено від Мефістофель з опери “Фауст”.

Після завершення бойових дій, як зізнавався сам Василь, він хотів би повернутися працювати до Франції. Однак під Донецьком він загинув у віці 42 роки.

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