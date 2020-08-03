У Києві з’явиться smart-мурал біля Охматдиту
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. Завтра, 4 серпня, у Києві відбудеться відкриття стометрового smart-муралу поруч із новим корпусом Національної дитячої спеціалізованої лікарні “Охматдит”. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу КМДА.
“4 серпня о 10:00 поруч із новим корпусом НДСЛ “Охматдит” відбудеться відкриття smart-муралу, найбільшого у серії муралів, що з’явилися у місті до річниці діяльності Освітнього хабу Києва”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що на річницю діяльності Освітнього хабу Києва місто подарувало навчальним закладам столиці smart-мурали. Київський художник Віталій Гідеван створив малюнки на фасадах шкіл у різних районах столиці з символом Освітнього хабу Києва – Єнотиком.
“Останній, найбільший мурал площею майже 100 квадратних метрів, розмістили у самому серці НДСЛ “Охматдит”, - повідомили у пресслужбі.
Вказано, що у відкритті візьмуть участь виконуючий обов'язки першого заступника голови КМДА Валентин Мондриївський, директор Освітнього Хабу міста Києва Марія Богуслав та виконувач обов’язків головного лікаря “Охмадит” Юрій Довбня.
Нагадаємо, у Львові відкрили мурал із зображенням Василя Сліпака.