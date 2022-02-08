В центре Киева женщина угрожала взорвать себя
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. В Киеве правоохранители задержали женщину, которая угрожала взорвать себя гранатой на Майдане Независимости. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные полиции.
Детали
В полицию Киева поступило сообщение, что на Майдане Независимости стоит женщина, у которой в кармане якобы граната. На место направили наряды, которые патрулируют в центре столицы.
"Мы установили, что правонарушительница сообщила прохожим гражданам о том, что имеет при себе гранату и планирует ее взорвать. Проведя поверхностный осмотр женщины, никаких взрывных устройств и взрывоопасных веществ не обнаружено", — говорится в сообщении.
Псевдоминировщицей оказалась жительница Киевской области 1959 года рождения. Мотивы своего поступка женщина объяснить не смогла.
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины (заведомо ложное сообщение).
Задержанной сообщили о подозрении. Ей грозит до шести лет лишения свободы.
Напомним
22 августа 2021 года пьяный мужчина позвонил на горячую линию "1551" и сообщил о наличии взрывчатого вещества, с помощью которого якобы планирует подготовить взрыв на праздничном параде по случаю Дня Независимости Украины.