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Чоловік погрожував вибухом на параді до Дня Незалежності: йому повідомили про підозру

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 серпня. УНН. Дніпровська прокуратура міста Києва повідомила про підозру чоловіку, який здійснив неправдиве повідомлення про підготовку вибуху 24 серпня. Про це повідомляє Київська міська прокуратура, інформує УНН.

Деталі

За даними досудового розслідування, зранку 22 серпня зловмисник, перебуваючи у нетверезому стані, з хуліганських мотивів подзвонив на гарячу лінію "1551" і повідомив про наявність зброї та вибухової речовини, за допомогою якої планує підготувати вибух під час проведення святкового параду з нагоди Дня Незалежності України.

Правоохоронцям вдалося оперативно знайти чоловіка та затримати його. Зброї чи вибухових пристроїв у затриманого не виявили.

Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 259 КК України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Під час параду на Хрещатику чоловік вчинив самопідпал: поліція встановлює обставини

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