Чоловік погрожував вибухом на параді до Дня Незалежності: йому повідомили про підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Дніпровська прокуратура міста Києва повідомила про підозру чоловіку, який здійснив неправдиве повідомлення про підготовку вибуху 24 серпня. Про це повідомляє Київська міська прокуратура, інформує УНН.
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За даними досудового розслідування, зранку 22 серпня зловмисник, перебуваючи у нетверезому стані, з хуліганських мотивів подзвонив на гарячу лінію "1551" і повідомив про наявність зброї та вибухової речовини, за допомогою якої планує підготувати вибух під час проведення святкового параду з нагоди Дня Незалежності України.
Правоохоронцям вдалося оперативно знайти чоловіка та затримати його. Зброї чи вибухових пристроїв у затриманого не виявили.
Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 259 КК України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років.
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