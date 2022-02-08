У центрі Києва жінка погрожувала підірвати себе
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. У Києві правоохоронці затримали жінку, яка погрожувала підірвати себе гранатою на Майдані Незалежності. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані поліції.
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У поліцію Києва надійшло повідомлення, що на Майдані Незалежності стоїть жінка, в якої у кишені нібито граната. На місце скерували наряди, які патрулюють у центрі столиці.
"Ми встановили, що правопорушниця повідомила перехожим громадянам про те, що має при собі гранату та планує її підірвати. Провівши поверхневий огляд жінки, жодних вибухових пристроїв та вибухонебезпечних речовин не виявлено", — ідеться у повідомленні.
Псевдомінувальницею виявилася жителька Київщини 1959 року народження. Мотиви свого вчинку жінка пояснити не змогла.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу України (завідомо неправдиве повідомлення).
Затриманій повідомили про підозру. Їй зарожує до шести років позбавлення волі.
Нагадаємо
22 серпня 2021 року п'яний чоловік зателефонував на гарячу лінію "1551" і повідомив про наявність вибухової речовини, за допомогою якої нібито планує підготувати вибух на святковому параді з нагоди Дня Незалежності України.