В Киеве завершают основные работы по восстановлению водоснабжения
Киев • УНН
КИЕВ. 16 декабря. УНН. В Киеве завершают основные работы по восстановлению водоснабжения. Система должна заполняться через несколько часов. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram, передает УНН.
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“Основные работы по восстановлению водоснабжения завершаем. Система должна заполняться через несколько часов. После чего вода появится во всех домах киевлян. Для предотвращения неконтролируемой утечки воды убедитесь, что водопроводные краны в ваших квартирах закрыты. Работы же по восстановлению теплоснабжения тоже продолжаются. Делаем все, чтобы как можно быстрее подать тепло во все дома жителей столицы”, — отметил он.
Напомним
После массированной ракетной атаки в столице есть дефицит поставки электроэнергии и повреждения электросетей. Треть киевлян пока – с водой и теплом. 40% – с энергоснабжением, хотя отключение энергии есть.