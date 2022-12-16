В Киеве завершают основные работы по восстановлению водоснабжения

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“Основные работы по восстановлению водоснабжения завершаем. Система должна заполняться через несколько часов. После чего вода появится во всех домах киевлян. Для предотвращения неконтролируемой утечки воды убедитесь, что водопроводные краны в ваших квартирах закрыты. Работы же по восстановлению теплоснабжения тоже продолжаются. Делаем все, чтобы как можно быстрее подать тепло во все дома жителей столицы”, — отметил он.

Напомним

После массированной ракетной атаки в столице есть дефицит поставки электроэнергии и повреждения электросетей. Треть киевлян пока – с водой и теплом. 40% – с энергоснабжением, хотя отключение энергии есть.