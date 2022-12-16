У Києві завершують основні роботи з відновлення водопостачання

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“Основні роботи з відновлення водопостачання завершуємо. Система має заповнитись за кілька годин. Після чого вода з’явиться в усіх оселях киян. Для запобігання неконтрольованого витоку води, переконайтеся, що водопровідні крани в ваших квартирах закриті. Роботи ж з відновлення теплопостачання теж тривають. Робимо все, щоб якнайшвидше подати тепло в усі домівки мешканців столиці”, — зазначив він.

Нагадаємо

Після масованої ракетної атаки у столиці є дефіцит постачання електроенергії та пошкодження електромереж. Третина киян наразі – з водою та теплом. 40% – з енергопостачанням, хоча відключення енергії є.