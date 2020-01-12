В Киеве задержали подозреваемого в покушении на убийство девушки
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. Правоохранители Киева задержали вероятного подозреваемого в покушении на убийство 19-летней киевлянки. Сейчас с фигурантом проводят следственные действия. Решается вопрос о сообщение ему о подозрении. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.
Как известно, 7 января в Голосеевском районе столицы на проспекте Лобановского 19-летней девушке неизвестный молодой человек нанес многочисленные ножевые ранения и пытался изнасиловать.
Нападающий подбежал к потерпевшей, ударил по голове и начал душить. Одновременно с этим он хотел изнасиловать девушку и наносил ей в спину удары острым предметом. Киевлянка смогла вырваться и позвать помощь. Фигурант после совершенного скрылся. Сейчас 19-летняя пострадавшая находится в больнице, его жизни ничего не угрожает.
Правоохранители сразу начали комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению и задержанию лица, причастного к совершению преступления.
Как сообщил начальник Голосеевского управления полиции Олег Волошин, во время отработки оперативной информации сотрудники уголовного розыска столичного главка и территориального подразделения установили и задержали фигуранта:
"Злоумышленник задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Им оказался 29-летний ранее не судимый киевлянин. Во время личного обыска и неотложного обыска по месту жительства злоумышленника изъято чем, рюкзак и куртку со следами, похожими на кровь".
Решается вопрос о сообщение фигуранту о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15 п. 10 ч. 2 ст. 115 (Оконченное покушение на умышленное убийство, сопряженное с изнасилованием или сексуальным насилием) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит до пятнадцати лет лишения свободы или пожизненное заключение. Продолжается досудебное расследование.
Напомним, в Киеве пытались изнасиловать и убить девушку.