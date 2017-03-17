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В Киеве задержали двух полицейских за нелегальный сбыт оружия - прокуратура

В Киеве задержали двух полицейских за нелегальный сбыт оружия - прокуратура

Киев • УНН

 • 10679 просмотра

КИЕВ. 17 марта. УНН. Сотрудники прокуратуры Киевской области задержали двух сотрудников полиции, которые занимались нелегальным сбытом огнестрельного оружия. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Киева.

Сегодня, 17 марта, сотрудники прокуратуры Киевской области совместно с Управлением внутренней безопасности Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины задержали в порядке ст. 208 УПК Украины двух сотрудников полиции Киевщины, которые занимались нелегальным сбытом огнестрельного оружия, боевых припасов и взрывчатых устройств.

Сейчас продолжаются обыски. Проверяется причастность других сотрудников полиции к совершению указанной незаконной деятельности.

Кроме того, задержанным правоохранителям готовится сообщение о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины.

Прокуратура Киевской области будет настаивать в суде взять задержанных под стражу.

Досудебное расследование продолжается. Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 7 лет.

Как сообщал УНН, киевского полицейского задержали за разбойные нападения.

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