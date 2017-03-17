В Киеве задержали двух полицейских за нелегальный сбыт оружия - прокуратура
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Сотрудники прокуратуры Киевской области задержали двух сотрудников полиции, которые занимались нелегальным сбытом огнестрельного оружия. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Киева.
Сегодня, 17 марта, сотрудники прокуратуры Киевской области совместно с Управлением внутренней безопасности Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины задержали в порядке ст. 208 УПК Украины двух сотрудников полиции Киевщины, которые занимались нелегальным сбытом огнестрельного оружия, боевых припасов и взрывчатых устройств.
Сейчас продолжаются обыски. Проверяется причастность других сотрудников полиции к совершению указанной незаконной деятельности.
Кроме того, задержанным правоохранителям готовится сообщение о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины.
Прокуратура Киевской области будет настаивать в суде взять задержанных под стражу.
Досудебное расследование продолжается. Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 7 лет.
Как сообщал УНН, киевского полицейского задержали за разбойные нападения.