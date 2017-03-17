У Києві затримали двох поліцейських за нелегальний збут зброї - прокуратура
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Співробітники прокуратури Київської області затримали двох працівників поліції, які займалися нелегальним збутом вогнепальної зброї. Про це УНН повідомили у пре-службі прокуратури Києва.
Сьогодні, 17 березня, співробітники прокуратури Київської області спільно із Управлінням внутрішньої безпеки Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України затримали в порядку ст. 208 КПК України двох працівників поліції Київщини, які займалися нелегальним збутом вогнепальної зброї, бойових припасів та вибухових пристроїв.
Наразі тривають обшуки. Перевіряється причетність інших працівників поліції до вчинення вказаної незаконної діяльності.
Крім того, затриманим правоохоронцям готується повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України.
Прокуратура Київської області наполягатиме у суді взяти затриманих осіб під варту.
Досудове розслідування триває. Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від 3 до 7 років.
Як повідомляв УНН, київського поліцейського затримали за розбійні напади.