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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Киеве запустили пробный рейс речного транспорта

Киев • УНН

 • 19160 просмотра

КИЕВ. 26 апреля. УНН. В Киеве состоялся пробный рейс перевозок пассажиров речным транспортом. Об этом сообщил в Facebook директор Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Сергей Майзель, передает УНН.

В Киеве запустили пробный рейс речного транспорта

"Пробный рейс перевозок пассажиров столице речным транспортом от причала 10 Речной вокзал к Никольской Слободке. Продолжительность путешествия у 45-50 мин", - говорится в сообщении.

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Напомним, мэр Киева Виталий Кличко пообещал запустить 7 речных трамваев уже в мае. Такой транспорт будет соединять Почтовую площади с "Международным выставочным центром", в котором будет проходить "Евровидение-2017".

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