В Киеве запустили пробный рейс речного транспорта
Киев • УНН
КИЕВ. 26 апреля. УНН. В Киеве состоялся пробный рейс перевозок пассажиров речным транспортом. Об этом сообщил в Facebook директор Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Сергей Майзель, передает УНН.
"Пробный рейс перевозок пассажиров столице речным транспортом от причала 10 Речной вокзал к Никольской Слободке. Продолжительность путешествия у 45-50 мин", - говорится в сообщении.
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Напомним, мэр Киева Виталий Кличко пообещал запустить 7 речных трамваев уже в мае. Такой транспорт будет соединять Почтовую площади с "Международным выставочным центром", в котором будет проходить "Евровидение-2017".
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