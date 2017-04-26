У Києві запустили пробний рейс річкового транспорту
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. У Києві відбувся пробний рейс перевезень пасажирів річковим транспортом. Про це повідомив у Facebook директор Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Сергій Майзель, передає УНН.
“Пробний рейс перевезень пасажирів столиці річковим транспортом від причалу 10 Річковий вокзал до Микільської Слобідки. Тривалість подорожі біля 45-50 хв”, — йдеться в повідомленні.
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Нагадаємо, міський голова Києва Віталій Кличко пообіцяв запустити 7 річкових трамваїв уже в травні. такий транспорт сполучатиму Поштову площі з “Міжнародним виставковим центром”, в якому проходитиме “Євробачення-2017”.
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