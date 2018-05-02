В Киеве зафиксировали первый температурный рекорд мая

"Ночь на 2 мая в Киеве оказалась теплой с 1881 года, столбик термометра не опустился ниже 15,7°С, что на 0,3°С выше предыдущего рекордного значения 1977 года", - говорится в сообщении.

Климатологи отмечают, что, учитывая высокий температурный фон, остается вероятность превышения и сегодня, 2 мая, других температурных рекордов.

Как сообщал УНН, апрель этого года в столице стал самым теплым с 1881 года, за месяц климатологи зафиксировали пять температурных рекордов.