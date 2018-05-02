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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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У Києві зафіксували перший температурний рекорд травня

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 травня. УНН. Ніч на 2 травня в столиці виявилась найтеплішою з 1881 року. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського, передає УНН.

У Києві зафіксували перший температурний рекорд травня

"Ніч на 2 травня у Києві виявилась найтеплішою з 1881 року, стовпчик термометра не опустився нижче +15,7°С, що на 0,3°С вище попереднього рекордного значення 1977 року", - сказано у повідомленні.

Кліматологи зазначають, що, зважаючи на високий температурний фон, є ймовірність перевищення й сьогодні, 2 травня, інших температурних рекордів.

Як повідомляв УНН, квітень цього року в столиці став найтеплішим з 1881 року, за місяць кліматологи зафіксували п'ять температурних рекордів.

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