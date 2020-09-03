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В Киеве за сутки коронавирус обнаружили у 280 человек

Киев • УНН

 • 14754 просмотра

КИЕВ. 3 сентября. УНН. В Киеве за последние сутки коронавирус подтвердили у 280 человек, больше всего случаев зафиксировано в Дарницком районе. Всего с начала пандемии в столице COVID-19 заболело 14158 человек. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН.

В Киеве за сутки коронавирус обнаружили у 280 человек

"Количество больных коронавирусом (коронавирусной болезнью COVID-19 - ред.) в Киеве не уменьшается. За минувшие сутки вирус обнаружили у 280 человек. 26 из них - дети. 4 больных умерли. Всего коронавирус унес жизни 222 киевлян", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на сегодня в столице уже 14158 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Заболели:

▪️ 142 женщины (в возрасте от 18 до 87 лет);
▪️ 112 мужчин (от 18 до 81 года); 
▪️ 17 девочек (от 8 месяцев до 17 лет);
▪️ 9 мальчиков (от 2 лет до 12 лет).

Указывается, что заболели в том числе и 14 медиков. В больницы столицы попали 34 пациента. Остальные - на самоизоляции, под контролем врачей. Также выздоровели за минувшие сутки 103 человека. Всего коронавирус преодолели 4553 жителя Киева.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили: в Дарницком районе - 73, в Соломенском - 35 и в Деснянском районе - 34 случая", - резюмировал Кличко.

Как сообщалось ранее в УНН, в Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом больных COVID-19.

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