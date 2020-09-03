У Києві за добу коронавірус виявили у 280 людей

"Кількість хворих на коронавірус (на коронавірусну хворобу COVID-19 - ред.) у Києві не зменшується. За минулу добу вірус виявили у 280 людей. 26 з них — діти. 4 хворих померли. Всього коронавірус забрав життя 222 киян", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на сьогодні у столиці вже 14158 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.

Захворіли:

▪️ 142 жінки (віком від 18 до 87 років);

▪️ 112 чоловіків (від 18 до 81 року);

▪️ 17 дівчаток (від 8 місяців до 17 років);

▪️ 9 хлопчиків (від 2 років до 12 років).

Вказується, що захворіли, зокрема, і 14 медиків. До лікарень столиці потрапили 34 пацієнти. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів. Також одужали за минулу добу 103 людини. Всього коронавірус подолали 4553 мешканці Києва.

"Найбільше випадків захворювання виявили: у Дарницькому районі – 73, у Солом‘янському – 35 та у Деснянському районі – 34 випадки", - резюмував Кличко.

Як повідомлялося раніше в УНН, у МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом хворих на COVID-19.