В Киеве с начала пандемии наложили более 4 тыс. штрафов из-за нарушений карантина
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. В Киеве с начала пандемии составили более 4 тыс. административных протоколов за нарушения карантинных ограничений. Только за последние двое суток правоохранители провели проверку 531 объекта. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.
"Киевские полицейские с начала пандемии составили более четырех тысяч административных протоколов за нарушения карантинных ограничений. Только за последние двое суток правоохранители провели проверку 531 объекта и привлекли к административной ответственности 53 человека", - говорится в сообщении.
По результатам проверки в 53 случаях выявлены нарушения карантинных ограничений и за невыполнение требований ст. 44-3 (Нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях на должностных лиц учреждений составлены административные протоколы, за что предусмотрено наказание в виде штрафа от 34 до 170 тыс. грн.
"С начала пандемии работниками структурных подразделений столичной полиции составлены 4125 административных материалов за правонарушения в этой сфере, среди которых - 1121 протокол на юридических лиц за нарушение карантинных ограничений. 3374 административных материалов уже направлено в суд для рассмотрения по существу. Судами наложено штрафных санкций на правонарушителей на более чем на один миллион гривен", - добавили в полиции.
Напомним, Кабинет министров дополнительно выделил почти 2 млрд грн на доплаты занятым в борьбе с коронавирусом сотрудникам Национальной полиции.