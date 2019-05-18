В Киеве по случаю инаугурации Зеленского ограничат движение транспорта 19 и 20 мая
Киев • УНН
КИЕВ. 18 мая. УНН. 19 и 20 мая ограничат движение транспорта рядом улиц Киева по случаю инаугурации новоизбранного Президента Украины. Соответствующую схему ограничения движения утвержден Главным управлением Национальной полиции Украины в городе Киеве, передает УНН.
Так в сообщении говорится, что "19 мая с 7:00 до завершения мероприятий будет частично ограничено движение транспорта на улице Липской от улицы Михаила Грушевского до улицы Институтской".
Также 20 мая из 06:00 до окончания праздничных мероприятий будет временно ограничено движение на ряде улиц:
-
- проспект Бажана от Харьковской площади до Южного путепровода;
-
- Надднепрянское шоссе от Южного путепровода до моста Патона;
-
- Набережное шоссе от моста Патона до Днепровского спуска;
-
- Днепровский спуск от Набережного шоссе до Парковой дороги;
-
- аллея Героев Крут от площади Андрея Первозванного до площади Славы;
-
- улица Ивана Мазепы от площади Славы до станции метро «Арсенальная»;
-
- улица Михаила Грушевского от улицы Московской до Петровской аллеи
-
- Парковая дорога от улицы Михаила Грушевского к аллее Героев Крут;
-
- улица Шелковичная от улицы Михаила Грушевского до улицы Бассейной;
-
- улица Круглоуниверситетская от Бессарабской площади до улицы Лютеранской;
-
- улица Лютеранская от улицы Шелковичной до улицы Крещатик;
-
- улица Архитектора Городецкого от улицы Крещатик до улицы Ольгинской;
-
- улица Ольгинская к площади Ивана Франко до улицы Институтской;
-
- улица Институтская от улицы Крещатик до Крепостного переулка;
-
- Крепостной переулок от улицы Михаила Грушевского до улицы Институтской;
-
- улица Липская от улицы Михаила Грушевского до улицы Пилипа Орлика;
-
- улица Садовая от улицы Михаила Грушевского до улицы Институтской;
-
- улица Пилипа Орлика от улицы Шелковичной до улицы Академика Богомольца;
-
- улица Академика Богомольца от улицы Пилипа Орлика до улицы Пилипа Орлика.
-
Сообщается, что дополнительно предусмотрено временные ограничения движения на проспекте Николая Бажана, Южном мостовом переходе, Надднепрянском шоссе (от Южного моста до моста Патона), Набережном шоссе (от моста Патона до Днепровского спуска) с 6:00 20 мая до окончания мероприятий.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Стало известно сколько иностранных представителей будут на инаугурации Зеленского
Напомним, инаугурация новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского состоится в понедельник, 20 мая, в 10:00 утра.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Зеленского рассказали, как будет проходить инаугурация
УНН транслировать инаугурацию на своей странице в Facebook.