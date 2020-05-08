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В Киеве с 12 мая начнется плановое отключение горячей воды

Киев • УНН

 • 25403 просмотра

КИЕВ. 8 мая. УНН. В Киеве с 12 мая начнут проведения гидравлических испытаний теплосетей, которые являются необходимой частью подготовки их к работе зимой. Об этом заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.

В Киеве с 12 мая начнется плановое отключение горячей воды

“Мы должны были начать тестирование сетей еще в начале апреля, сразу после завершения отопительного сезона. Однако, учитывая карантин и пребывания многих людей дома или на дистанционном режиме работы, город принял решение отсрочить их проведение. Учитывая первый этап ослабления карантина и необходимость полноценной технической подготовки сетей, мы начинаем процесс гидравлических испытаний”, — пояснил Пантелеев.

Пантелеев отметил, что тестирование сетей утверждены на уровне профильного министерства правилами подготовки тепловых хозяйств к отопительному периоду. Эти правила касаются не только Киева, но и всех городов.

“Мы понимаем, что отсутствие горячей воды — это дискомфорт и извиняемся перед киевлянами за это. Однако другого способа подготовки сетей централизованной системы теплоснабжения, которая работает в столице, нет. Просим с пониманием отнестись к этому шагу. Коммунальное предприятие „Киевтеплоэнерго“ и его работники максимально качественно и оперативно будут выполнять эти работы”, — сказал заместитель главы КГГА.

Напомним, во время карантина задолженность киевлян за отопление и горячую воду выросла на 250 млн гривен.

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