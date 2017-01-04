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В Киеве зимой планируется открыть 51 пункт обогрева

В Киеве зимой планируется открыть 51 пункт обогрева

Киев • УНН

 • 8967 просмотра

КИЕВ. 4 января. УНН. На территории города Киева в зимний период 2016/2017 гг. предусмотрено размещение 51 стационарного пункта обогрева. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГУ ГосЧС в Киеве.

"На территории города Киева в зимний период 2016/2017 гг. предусмотрено размещение 51 стационарного пункта обогрева", - говорится в сообщении.

В помещениях "Пунктов обогрева" посетители могут не только согреться, но и получить первую медицинскую помощь (в помещениях имеющиеся аптечки), выпить горячего чая.

В ведомстве отметили, что развертывание пунктов обогрева проводится по решению Постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации) в соответствии с классификатором чрезвычайных ситуаций ДК 019: 2010: чрезвычайная ситуация, связанная с очень сильным морозом (температура воздуха минус 30° С и ниже), код 20321.

С перечнем пунктов обогрева, работающих на территории г. Киева в зимний период 2016/2017 гг. можно ознакомиться на сайте ГУ ГосЧС в Киеве.

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