У Києві взимку планують відкрити 51 пункт обігріву
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. На території міста Києва в зимовий період 2016/2017 рр. передбачено розміщення 51 стаціонарного пункту обігріву. Про це УНН повідомили у прес-службі ГУ ДСНС у Києві.
“На території міста Києва в зимовий період 2016/2017 рр. передбачено розміщення 51 стаціонарного пункту обігріву”, — йдеться в повідомленні.
В приміщеннях “Пунктів обігріву” відвідувачі можуть не тільки зігрітися, але й отримати першу медичну допомогу (в приміщеннях наявні аптечки), випити гарячого чаю.
У відомстві зазначили, що розгортання пунктів обігріву проводиться за рішенням Постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) відповідно до класифікатора надзвичайних ситуацій ДК 019:2010: надзвичайна ситуація, пов’язана з дуже сильним морозом (температура повітря мінус 30 оС і нижче), код 20321.
З переліком пунктів обігріву, які працюватимуть на території м. Києва в зимовий період 2016/2017 рр. можна ознайомитися на сайті ГУ ДСНС у Києві.