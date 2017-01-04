У Києві взимку планують відкрити 51 пункт обігріву

“На території міста Києва в зимовий період 2016/2017 рр. передбачено розміщення 51 стаціонарного пункту обігріву”, — йдеться в повідомленні.

В приміщеннях “Пунктів обігріву” відвідувачі можуть не тільки зігрітися, але й отримати першу медичну допомогу (в приміщеннях наявні аптечки), випити гарячого чаю.

У відомстві зазначили, що розгортання пунктів обігріву проводиться за рішенням Постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) відповідно до класифікатора надзвичайних ситуацій ДК 019:2010: надзвичайна ситуація, пов’язана з дуже сильним морозом (температура повітря мінус 30 оС і нижче), код 20321.

З переліком пунктів обігріву, які працюватимуть на території м. Києва в зимовий період 2016/2017 рр. можна ознайомитися на сайті ГУ ДСНС у Києві.