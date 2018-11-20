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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 106123 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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8 марта, 10:25 • 112491 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 17:42 • 144439 просмотра

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7 марта, 15:45 • 136450 просмотра

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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145409 просмотра

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Актуальное
В Киеве в третий раз пройдет международный бизнес-форум LEVEL UP UKRAINE

В Киеве в третий раз пройдет международный бизнес-форум LEVEL UP UKRAINE

Киев  •  УНН

 • 8150 просмотра

КИЕВ. 20 ноября. УНН. 28 ноября 2018г. в 9:00 в гостинице “Fairmont Grand Hotel Kyiv” компания “Делойт” в Украине в партнерстве с Ассоциацией налогоплательщиков Украины организуют масштабный бизнес-форум “LЕVEL UP UKRAINE 2018”.

Level Up Ukraine — это отдельная уникальная площадка для нетворкинга и коммуникации между представителями бизнеса, государства и социума.

Тема нынешнего мероприятия: Трансформация бизнеса. Будем говорить о структурных изменениях в украинских компаниях и будущем бизнеса, который качественно меняется. О вызовах и преимуществах, которые получили компании после разумного преобразования, о реальных трансформационных кейсах, международном опыте и тенденциях.

Третий ежегодный бизнес-форум объединит более 500 участников, среди которых представители бизнеса и государственные деятели Украины и мира, ключевые игроки рынка трансформаций, инвесторы, регуляторы и эксперты.

Участников ожидают четыре сессии, включающие несколько форматов: обсуждение основных тенденций и изменений в украинском законодательстве и бизнесе на основной сцене, а также два параллельных потока индустриальных ворк-шопов от отраслевых специалистов, с реальными трансформационными кейсами. Насыщенная программа будет дополнена вечерним коктейлем с интересным музыкальным наполнением и полезным нетворкингом.

Среди спикеров форума: Яков Смолий, глава Национального банка Украины; Андрей Булах, управляющий партнер “Делойт” в Украине; Наталья Ульянова, партнер налогово-юридического департамента “Делойт” в Украине; Григол Катамадзе, Президент Ассоциации налогоплательщиков Украины; Клеман Куссенс, генеральный директор AGRO KMR (Франция); Гиви Топчишвили, Президент 9.8 Group (США); Джон Шморгун, Президент компании AgroGeneration; Пим Хаасжик, управляющий директор Green Seed Group (Голландия).

“Согласно исследованию Deloitte, одним из выдающихся результатов Промышленной революции 4.0 является повышение роли бизнеса в сферах, в которых государство играло определяющую и даже монопольную роль. И действительно: бизнес имеет определенные ресурсы и возможность влиять на своих поставщиков и покупателей; является более мобильным, чем государство, и более организованным, чем общество. Но с повышением влияния возрастает ответственность. При таких условиях бизнес не сможет остаться в стороне. Готов ли он к таким изменениям? Быть прозрачным, честным, социально ответственным, экологическим, ценностным. Изменения начинаются не во властных кабинетах, а в головах конкретных людей и их ежедневном поведении”, — говорит Андрей Булах, управляющий партнер" Делойт “в Украине.

“Я жду от Форума честной, открытой дискуссии, диалога между бизнесом и властью, чтобы каждая сторона слышала друг друга. Жду реакцию участников на презентацию окончательного варианта Концепции налогового кодекса развития, согласованного с 68 ассоциациями украинского бизнес-сообщества. Очень надеюсь, что именно на этом форуме украинские стартапы найдут своих потенциальных инвесторов. Жду, что новое поколение украинской молодежи — трансформационные лидеры — прямо и четко укажут свою готовность менять страну. Это именно то, для чего и нужно проводить бизнес-форумы”, — уверен Президент Ассоциации налогоплательщиков Григол Катамадзе.

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