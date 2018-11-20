У Києві втретє відбудеться міжнародний бізнес-форум LEVEL UP UKRAINE

Level Up Ukraine — це окремий унікальний майданчик для нетворкінгу та створення домовленостей між представниками бізнесу, держави та соціуму

Тема цьогорічного заходу: Трансформація бізнесу. Будемо говорити про структурні зміни в українських компаніях та майбутнє бізнесу, який якісно змінюється. Про виклики та переваги, що отримали компанії після розумного перетворення, про реальні трансформаційні кейси, міжнародний досвід та тенденції.

Третій щорічний бізнес-форум об’єднає більше 500 учасників, серед яких представники бізнесу та державні діячі України та світу, ключові гравці ринку трансформацій, інвестори, регулятори та експерти.

На учасників очікують чотири сесії, що включають декілька форматів: обговорення основних тенденцій та змін в українському законодавстві та бізнесі на основній сцені, а також два паралельні потоки індустріальних ворк-шопів від галузевих спеціалістів, з реальними трансформаційними кейсами. Насичена програма буде доповнена вечірнім коктейлем з цікавим музичним наповненням та корисним нетворкінгом.

Серед спікерів форуму: Яків Смолій, Голова Національного банку України; Андрій Булах, керуючий партнер “Делойт” в Україні; Наталія Ульянова, партнер податково-юридичного департаменту “Делойт” в Україні; Грігол Катамадзе, Президент Асоціації платників податків України; Клеман Куссенс, генеральний директор AGRO KMR (Франція); Гіві Топчішвілі, Президент 9.8 Group (США); Джон Шморгун, Президент компанії AgroGeneration; Пім Хаасжик, керуючий директор Green Seed Group (Голландія).

“Згідно з дослідженням Deloitte, одним з визначних результатів Промислової революції 4.0 є підвищення ролі бізнеса у сферах, в яких держава відігравала визначальну і, навіть, монопольну роль. І справді: бізнес має певні ресурси та можливість впливати на своїх постачальників і покупців; є більш мобільним, ніж держава, та більш організованим, ніж громада. Але з підвищенням впливу зростає відповідальність. За таких умов бізнес не зможе залишитися осторонь. Чи готовий він до таких змін? Бути прозорим, чесним, соціально відповідальним, екологічним, ціннісним. Зміни починаються не у владних кабінетах, а в головах конкретних людей та їхній щоденній поведінці”, — говорить Андрій Булах, керуючий партнер “Делойт” в Україні.

“Я чекаю від цьогорічного Форуму чесної, відкритої дискусії, діалогу між бізнесом та владою, щоб кожна сторона чула одна одну. Чекаю реакцію учасників на презентацію кінцевого варіанту Концепції податкового кодексу розвитку, який погоджений з 68 асоціаціями української бізнес-спільноти. Дуже сподіваюсь, що саме на цьому Форумі українські стартапи знайдуть своїх потенційних інвесторів. Чекаю, що нова генерація української молоді — трансформаційні лідери — прямо й чітко зазначать свою готовність змінювати країну. Це саме те, для чого й треба проводити бізнес-форуми”, — впевнений Президент Асоціації платників податків Грігол Катамадзе.