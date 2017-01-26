Международную литературную премию "Воин света" вручили в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 26 января. УНН. Украинца и белоруса наградили Международной литературной премии "Воин света" за произведения, герои которых борются против российской оккупации, передает корреспондент УНН.
Так, украинский писатель Николай Фомич с историческим детективом "Загадка гробницы" и белорусский автор Михаил Скобла с эссе книгой "Саркофаги страха" получили международную литературную премию "Воин света".
Церемония вручения состоялась у памятника белорусу Михаилу Жизневскому, который погиб во время Революции достоинства на улице Грушевского в Киеве.
"Писатели показали героев, которые отстаивают идеалы свободы, справедливости, независимости. Это духовное сопротивление экспансии России ", - рассказал автор проекта Владимир Даниленко.
По его словам, такой конкурс проводится уже во второй раз.
Как сообщал УНН, стали известны имена претендентов на ежегодную премию "Украинская книга года".