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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Международную литературную премию "Воин света" вручили в Киеве

Международную литературную премию "Воин света" вручили в Киеве

Киев • УНН

 • 8493 просмотра

КИЕВ. 26 января. УНН. Украинца и белоруса наградили Международной литературной премии "Воин света" за произведения, герои которых борются против российской оккупации, передает корреспондент УНН.

Так, украинский писатель Николай Фомич с историческим детективом "Загадка гробницы" и белорусский автор Михаил Скобла с эссе книгой "Саркофаги страха" получили международную литературную премию "Воин света".

Церемония вручения состоялась у памятника белорусу Михаилу Жизневскому, который погиб во время Революции достоинства на улице Грушевского в Киеве.

"Писатели показали героев, которые отстаивают идеалы свободы, справедливости, независимости. Это духовное сопротивление экспансии России ", - рассказал автор проекта Владимир Даниленко.

По его словам, такой конкурс проводится уже во второй раз.

Как сообщал УНН, стали известны имена претендентов на ежегодную премию "Украинская книга года".

Украинские Национальные Новости

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