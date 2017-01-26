Міжнародну літературну премію "Воїн світла" вручили у Києві

Так, український письменник Микола Хомич з історичним детективом “Загадка гробниці” і білоруський автор Михайло Скобла з есеїстичною книжкою “Саркофаги страху” отримали міжнародну літературну премію “Воїн світла”.

Церемонія вручення відбулася біля пам’ятника білорусу Михайлу Жизнєвському, який загинув під час Революції гідності на вулиці Грушевського у Києві.

“Письменники показали героїв, які відстоюють ідеали свободи, справедливості, незалежності. Це духовний спротив експансії Росії”, — розповів автор проекту Володимир Даниленко.

За його словами, такий конкурс проводиться вже вдруге.

Як повідомляв УНН, стали відомі імена претендентів на щорічну премію “Українська книжка року”.