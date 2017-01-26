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Міжнародну літературну премію "Воїн світла" вручили у Києві

Міжнародну літературну премію "Воїн світла" вручили у Києві

Київ • УНН

 • 8495 перегляди

КИЇВ. 26 січня. УНН. Українця та білоруса нагородили Міжнародною літературною премією “Воїн світла” за твори, герої яких борються проти російської окупації, передає кореспондент УНН.

Так, український письменник Микола Хомич з історичним детективом “Загадка гробниці” і білоруський автор Михайло Скобла з есеїстичною книжкою “Саркофаги страху” отримали міжнародну літературну премію “Воїн світла”.

Церемонія вручення відбулася біля пам’ятника білорусу Михайлу Жизнєвському, який загинув під час Революції гідності на вулиці Грушевського у Києві.

“Письменники показали героїв, які відстоюють ідеали свободи, справедливості, незалежності. Це духовний спротив експансії Росії”, — розповів автор проекту Володимир Даниленко.

За його словами, такий конкурс проводиться вже вдруге.

Як повідомляв УНН, стали відомі імена претендентів на щорічну премію “Українська книжка року”.

Українські Національні Новини

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