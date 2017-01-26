Міжнародну літературну премію "Воїн світла" вручили у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. Українця та білоруса нагородили Міжнародною літературною премією “Воїн світла” за твори, герої яких борються проти російської окупації, передає кореспондент УНН.
Так, український письменник Микола Хомич з історичним детективом “Загадка гробниці” і білоруський автор Михайло Скобла з есеїстичною книжкою “Саркофаги страху” отримали міжнародну літературну премію “Воїн світла”.
Церемонія вручення відбулася біля пам’ятника білорусу Михайлу Жизнєвському, який загинув під час Революції гідності на вулиці Грушевського у Києві.
“Письменники показали героїв, які відстоюють ідеали свободи, справедливості, незалежності. Це духовний спротив експансії Росії”, — розповів автор проекту Володимир Даниленко.
За його словами, такий конкурс проводиться вже вдруге.
Як повідомляв УНН, стали відомі імена претендентів на щорічну премію “Українська книжка року”.