В Киеве утром образовались пробки: где затруднено движение
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. По состоянию на 8:15 четверга, 20 января, в Киеве заметно значительное осложнение движения транспорта. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, пишет УНН.
Детали
Так, на правом берегу движение затруднено на проспектах Воздухофлотском, Валерия Лобановского, Голосеевском, Победы, Леся Курбаса, Степана Бандеры и Любомира Гузара.
Кроме того, пробки образовались на улицах Елены Телиги, Максима Кривоноса, Саксаганского, Жилянской, Вадима Гетьмана, Щусева и Большой Васильковской.
На левом берегу движение затруднено на проспектах Броварском, Романа Шухевича, Юрия Гагарина, Николая Бажана и Соборности. Пробки также есть на улицах Андрея Малышко и Оноре де Бальзака.
Движение на мостах Патона и Северном осложнено в направлении правого берега. На мостах - Южном, Дарницком и Метро наблюдалось незначительное усложнение движения транспорта в направлении правого берега.
Дополнение
Сегодня, 20 января, в большинстве областей Украины будет снег и от 2° мороза до 3° тепла днем.
В Киевской области днем небольшой снег. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. На дорогах местами гололедица. Температура в области ночью 3-8° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла. В Киеве ночью 3-5° мороза, днем 1-3° тепла.