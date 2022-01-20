У Києві вранці утворилися затори: де ускладнено рух
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. Станом на 8:15 четверга, 20 січня, у Києві помітно значне ускладнення руху транспорту. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, пише УНН.
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Так, на правому березі рух ускладнено на проспектах Повітрофлотському, Валерія Лобановського, Голосіївському, Перемоги, Леся Курбаса, Степана Бандери та Любомира Гузара.
Окрім того, затори утворилися на вулицях Олени Теліги, Максима Кривоноса, Саксаганського, Жилянській, Вадима Гетьмана, Щусєва та Великій Васильківській.
На лівому березі рух ускладнено на Броварському проспекті, проспектах Романа Шухевича, Юрія Гагаріна, Миколи Бажана та Соборності. Затори також є на вулицях Андрія Малишка та Оноре де Бальзака.
Рух на мостах Патона та Північному ускладнено у напрямку правого берега. На мостах Південному, Дарницькому та Метро спостерігалося незначне ускладнення руху транспорту у напрямку правого берега.
Доповнення
Сьогодні, 20 січня, у більшості областей України буде сніг і від 2° морозу до 3° тепла вдень.
У Київській області вдень невеликий сніг. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. На дорогах подекуди ожеледиця. Температура в області вночі 3-8° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла. У Києві вночі 3-5° морозу, вдень 1-3° тепла.