В Киеве состоялась премьера фильма "Воины Духа"
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. В столичном кинотеатре состоялась премьера фильма "Воины Духа", передает корреспондент УНН.
Фильм "Воины Духа", который был снят двумя независимыми авторами, освещает истории воинов, выживших в эпицентре взрыва в новом терминале ДАПа, которые находились в плену и вернулись, чтобы теперь помогать своим собратьям и в дальнейшем.
Как отметили авторы фильма, лента - образец, как оставаться человечными и несокрушимыми в судьбоносных ситуациях.
"...Нас, кто там был, этот фильм возвращает мыслями назад в прошлое. Такие фильмы нужны, для того чтобы люди видели, что тогда происходило, за что погибли наши братья-герои и понимали насколько все серьезно. И я очень благодарен, что такой фильм теперь существует", - рассказал герой фильма, киборг Анатолий Свирид.
Также на премьере присутствовали герои фильма, киборги Анатолий Свирид (позывной "Спартанец") и Юрий Шкабура (позывной "Сталкер").