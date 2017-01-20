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В Киеве состоялась премьера фильма "Воины Духа"

В Киеве состоялась премьера фильма "Воины Духа"

Киев • УНН

 • 14093 просмотра

КИЕВ. 20 января. УНН. В столичном кинотеатре состоялась премьера фильма "Воины Духа", передает корреспондент УНН.

Фильм "Воины Духа", который был снят двумя независимыми авторами, освещает истории воинов, выживших в эпицентре взрыва в новом терминале ДАПа, которые находились в плену и вернулись, чтобы теперь помогать своим собратьям и в дальнейшем.

Как отметили авторы фильма, лента - образец, как оставаться человечными и несокрушимыми в судьбоносных ситуациях.

"...Нас, кто там был, этот фильм возвращает мыслями назад в прошлое. Такие фильмы нужны, для того чтобы люди видели, что тогда происходило, за что погибли наши братья-герои и понимали насколько все серьезно. И я очень благодарен, что такой фильм теперь существует", - рассказал герой фильма, киборг Анатолий Свирид.

Также на премьере присутствовали герои фильма, киборги Анатолий Свирид (позывной "Спартанец") и Юрий Шкабура (позывной "Сталкер").

Напомним, в России покажут два фильма о войне в Мариуполе.

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