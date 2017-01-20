У Києві відбулась прем’єра фільму “Воїни Духу”

Фільм “Воїни Духу”, який був відзнятий двома незалежними авторками, висвітлює історії воїнів, які вижили в епіцентрі вибуху в новому терміналі ДАПу, які перебували в полоні та повернулися, аби тепер допомагати своїм побратимам й надалі.

Як зазначили авторки фільму, стрічка — взірець, як залишатись людяними і незламними у доленосних ситуаціях.

“...нас, хто там був, цей фільм повертає думками назад у минуле. Такі фільми потрібні, для того аби люди бачили, що тоді відбувалось, за що загинули наші брати-герої і розуміли наскільки все серйозно. І я дуже вдячний, що такий фільм тепер існує”, — розповів герой фільму, кіборг Анатолій Свирид.

Також на прем’єрі були присутні герої фільму, кіборги Анатолій Свирид (позивний “Спартанець”) та Юрій Шкабура (позивний “Сталкер”).

Нагадаємо, у Росії покажуть два фільми про війну в Маріуполі.