У Києві відбулась прем’єра фільму “Воїни Духу”
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. У столичному кінотеатрі відбулась прем’єра фільму “Воїни Духу”, передає кореспондент УНН.
Фільм “Воїни Духу”, який був відзнятий двома незалежними авторками, висвітлює історії воїнів, які вижили в епіцентрі вибуху в новому терміналі ДАПу, які перебували в полоні та повернулися, аби тепер допомагати своїм побратимам й надалі.
Як зазначили авторки фільму, стрічка — взірець, як залишатись людяними і незламними у доленосних ситуаціях.
“...нас, хто там був, цей фільм повертає думками назад у минуле. Такі фільми потрібні, для того аби люди бачили, що тоді відбувалось, за що загинули наші брати-герої і розуміли наскільки все серйозно. І я дуже вдячний, що такий фільм тепер існує”, — розповів герой фільму, кіборг Анатолій Свирид.
Також на прем’єрі були присутні герої фільму, кіборги Анатолій Свирид (позивний “Спартанець”) та Юрій Шкабура (позивний “Сталкер”).
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