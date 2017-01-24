В Киеве состоится юбилейная 40-я неделя моды

"Мне приятно, что за 20 лет мы создали большое дружное fashion сообщество, очень эффективно работает для того, чтобы эта страна становилась модной. Мы работали над тем, чтобы наша новая визуальная речь отвечала социально важным вопросам, возникающим в нашем обществе. И мы создали капейн UFW о толерантности, о свободе, о том, что мечтаем избавиться от стереотипов и мечтаем, что украинское общество избавится от стереотипов", - рассказала И.Данилевская.

Отметим, что в этом сезоне осень-зима 2017/18 традиционные весенние даты показов смещены на февраль. И по убеждению организаторов, новые даты Ukrainian Fashion Week лучше всего свидетельствуют о интегрированности украинских дизайнеров в мировые модные процессы.

Во время Ukrainian Fashion Week с 4 по 9 февраля состоятся 65 событий. Кроме того, несколько сезонных показов дизайнеров состоятся и в марте.

Также в рамках Ukrainian Fashion Week впервые в Украине отечественным производителям одежды и обуви массового и fashion-производства предложат практический путеводитель по экспорту продукции в европейские страны. В частности, 7 февраля состоится круглый стол по экспорту одежды и обуви в ЕС и при участии Чрезвычайного и Полномочного Посла Нидерландов в Украине Кейса Кломпенхаувера, заместителя министра экономического развития и торговли Украины - Торгового представителя Украины Натальи Микольской, руководителя офиса по продвижению экспорта Марьяны Каганяк, основателя и председателя оргкомитета Ukrainian Fashion Week Ирины Данилевской и ряда украинских дизайнеров.

Отмечая в этом году 20-летие, Ukrainian Fashion Week традиционно включает в программу ряд специальных проектов, что является симбиозом моды и искусства.

В частности, будут представлены в просторах "Арсенала" инсталляция и перформанс известного украинского дизайнера и fashion-иллюстратора Алины Замановой. Исследуя концепцию женского тела, художница создала три платья-арт-объекта, расписанные и расшитые вручную, и иллюстрации общей площадью 70 кв. м., которые были созданы для борьбы со стереотипами красоты, "введенными теми, кто не имеет власти, чтобы диктовать нам, что является красивым, а что является уродливым по своей природе".

В этом сезоне также продолжит работу и платформа для молодого поколения - Fresh Fashion inspired by PEPSI. Показы участников FFD состоятся 8 декабря в Художественном Арсенале. Кроме профессиональных условий для демонстрации коллекций, молодые дизайнеры получат дополнительную возможность для развития: Istituto Europeo di Design (IED) в очередной раз выберет дизайнера, которому предложит бесплатное обучение в Милане или Флоренции.