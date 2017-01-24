У Києві відбудеться ювілейний 40-й тиждень моди

“Мені приємно, що за 20 років ми створили велику дружну fashion спільноту, яка дуже ефективно працює для того, щоб ця країна ставала модною. Ми працювали над тим, щоб наша нова візуальна мова відповідала соціально важливим питанням, які виникають у нашому суспільстві. І ми створили капейн UFW про толерантність, про свободу, про те, що мріємо позбутися стереотипів і мріємо, що українське суспільство позбудеться стереотипів”, — розповіла І.Данилевська.

Зазначимо, що цього сезону осінь-зима 2017/18 традиційні весняні дати показів зміщено на лютий. І за переконанням організаторів, нові дати Ukrainian Fashion Week найкраще свідчать про інтегрованість українських дизайнерів у світові модні процеси.

Під час Ukrainian Fashion Week з 4 по 9 лютого відбудуться 65 подій. Крім того, кілька сезонних показів дизайнерів відбудуться і у березні.

Також в рамках Ukrainian Fashion Week вперше в Україні вітчизняним виробникам одягу та взуття масового та fashion-виробництва запропонують практичний путівник щодо експорту продукції до європейських країн. Зокрема, 7 лютого відбудеться круглий стіл щодо експорту одягу та взуття до ЄС та за участі Надзвичайного і Повноважного Посла Нідерландів в Україні Кейса Кломпенхаувера, заступника міністра економічного розвитку і торгівлі України — Торгового представника України Наталії Микольської, керівника офісу з просування експорту Мар’яни Каганяк, засновника та голови оргкомітету Ukrainian Fashion Week Ірини Данилевської та низки українських дизайнерів.

Відзначаючи цього року 20-річчя, Ukrainian Fashion Week традиційно включає в програму низку спеціальних проектів, що є симбіозом моди та мистецтва.

Зокрема, буде представлено в просторах “Мистецького арсеналу” інсталяцію та перформанс відомого українського дизайнера і fashion-ілюстратора Аліни Заманової. Досліджуючи концепцію жіночого тіла, художниця створила три сукні-арт-об’єкти, розписані та розшиті вручну, та ілюстрації загальною площею 70 кв. м., що були створені для боротьби зі стереотипами краси, “запровадженими тими, хто не має влади, аби диктувати нам, що є красивим, а що є потворним за своєю природою”.

Цього сезону також продовжить роботу і платформа для молодого покоління — Fresh Fashion inspired by PEPSI. Покази учасників FFD відбудуться 8 лютого у Мистецькому Арсеналі. Окрім професійних умов для демонстрації колекцій, молоді дизайнери отримають додаткову можливість для розвитку: Istituto Europeo di Design (IED) вчергове обере дизайнера, якому запропонує безкоштовне навчання у Мілані або Флоренції.