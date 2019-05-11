В Киеве в квартире обнаружили мертвых супругов
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. В Киеве в Днепровском районе в квартире обнаружили два трупа, также в помещении находилась истощена малолетняя дочь. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.
В полицию обратилась мать, которая сообщила о том, что ее дочь последние несколько дней не выходит на связь. Правоохранители прежде всего решили проверить помещение на проспекте Павла Тычины, где она проживала с мужем и малолетним ребенком. Однако им никто не открыл дверь.
"Работники уголовного розыска Днепровского управления полиции при обследовании территории возле квартиры почувствовали специфический запах. После этого, следователями было принято решение о санкционированное открытие дверей помещения с привлечением профильных служб. В результате правоохранители обнаружили в доме мертвыми мужчину и женщину 1985 и 1991 года рождения. Кроме того, в квартире находилась девочка, 2017 рождения, которую немедленно госпитализировали в детскую больницу. Сейчас ее жизни и здоровью ничего не угрожает", - говорится в сообщении.
Отмечается, что видимых телесных повреждений на телах не обнаружено, поэтому после проведения судебно-медицинской экспертизы будет установлена причина их смерти.
Решается вопрос об открытии уголовного производства по статье 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. По результатам экспертизы возможна переквалификация события.
Напомним, мертвое тело пенсионерки нашли односельчане за селом Гнездичное в поле Збаражского района в Тернопольской области.