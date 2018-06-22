В Киеве в отделение банка бросили "коктейли Молотова"
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июня. УНН. В ночь на пятницу в Киеве полиция получила сообщение, что на улице Героев Севастополя якобы было слышно взрыв, а на месте установлено, что в отделении банка произошел пожар из-за того, что, по предварительным данным, в помещение бросили бутылки с зажигательной смесью. Об этом УНН сообщили в пресс-службе столичной полиции.
"В 3:45 в дежурную часть поступила информация, что по ул. Героев Севастополя якобы было слышно взрыв и идет дым", - сообщили в полиции.
Указано, что на место прибыли спасатели, патрульные, следственно-оперативная группа и взрывотехники.
"Установлено, что здесь находится одноэтажное здание, в котором размещено банковское отделение. В помещении повреждены окна и возник пожар. В результате никто не пострадал. По предварительной информации, пожар начался из-за того, что злоумышленники бросили бутылки с зажигательной смесью", - сообщили в ведомстве.
Обстоятельства происшествия и мотивы совершения правонарушения устанавливаются. Проведен обзор, правоохранители разыскивают свидетелей и проверяют наличие камер видеонаблюдения.
Решается вопрос об открытии уголовного производства.
Напомним, в результате взрыва гранаты в Киеве погиб один человек.