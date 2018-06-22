В Киеве в отделение банка бросили "коктейли Молотова"

"В 3:45 в дежурную часть поступила информация, что по ул. Героев Севастополя якобы было слышно взрыв и идет дым", - сообщили в полиции.

Указано, что на место прибыли спасатели, патрульные, следственно-оперативная группа и взрывотехники.

"Установлено, что здесь находится одноэтажное здание, в котором размещено банковское отделение. В помещении повреждены окна и возник пожар. В результате никто не пострадал. По предварительной информации, пожар начался из-за того, что злоумышленники бросили бутылки с зажигательной смесью", - сообщили в ведомстве.

Обстоятельства происшествия и мотивы совершения правонарушения устанавливаются. Проведен обзор, правоохранители разыскивают свидетелей и проверяют наличие камер видеонаблюдения.

Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, в результате взрыва гранаты в Киеве погиб один человек.