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У Києві у відділення банку кинули "коктейлі Молотова"

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КИЇВ. 22 червня. УНН. У ніч на п'ятницю у Києві поліція отримала повідомлення, що на вулиці Героїв Севастополя нібито було чутно вибух, а на місці встановлено, що у відділенні банку сталася пожежа через те, що, за попередніми даними, у приміщення кинули пляшки із запальною сумішшю. Про це УНН повідомили у прес-службі столичної поліції.

"О 3:45 у чергову частину надійшла інформація, що по вул. Героїв Севастополя ніби було чути вибух та йде дим", - повідомили у поліції.

Вказано, що на місце прибули рятувальники, патрульні, слідчо-оперативна група і вибухотехніки.

"Встановлено, що тут знаходиться одноповерхова будівля, в якій розміщене банківське відділення. У приміщенні пошкоджені вікна та виникла пожежа. У результаті ніхто не постраждав. За попередньою інформацією, пожежа почалася через те, що зловмисники кинули пляшки із запальною сумішшю", - повідомили у відомстві.

Обставини події та мотиви вчинення правопорушення встановлюються. Проведений огляд, правоохоронці розшукують свідків та перевіряють наявність камер відеонагляду.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Нагадаємо, у результаті вибуху гранати у Києві загинула одна людина.

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