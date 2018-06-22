У Києві у відділення банку кинули "коктейлі Молотова"
Київ • УНН
КИЇВ. 22 червня. УНН. У ніч на п'ятницю у Києві поліція отримала повідомлення, що на вулиці Героїв Севастополя нібито було чутно вибух, а на місці встановлено, що у відділенні банку сталася пожежа через те, що, за попередніми даними, у приміщення кинули пляшки із запальною сумішшю. Про це УНН повідомили у прес-службі столичної поліції.
"О 3:45 у чергову частину надійшла інформація, що по вул. Героїв Севастополя ніби було чути вибух та йде дим", - повідомили у поліції.
Вказано, що на місце прибули рятувальники, патрульні, слідчо-оперативна група і вибухотехніки.
"Встановлено, що тут знаходиться одноповерхова будівля, в якій розміщене банківське відділення. У приміщенні пошкоджені вікна та виникла пожежа. У результаті ніхто не постраждав. За попередньою інформацією, пожежа почалася через те, що зловмисники кинули пляшки із запальною сумішшю", - повідомили у відомстві.
Обставини події та мотиви вчинення правопорушення встановлюються. Проведений огляд, правоохоронці розшукують свідків та перевіряють наявність камер відеонагляду.
Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
Нагадаємо, у результаті вибуху гранати у Києві загинула одна людина.