В Киеве будут судить двух квартирных аферисток, которые обманули более 50 человек

"В полицию с заявлениями обратилось почти 50 граждан, пострадавших вследствие действий аферисток. Все пострадавшие рассказывали, что находили выгодные предложения по аренде жилья в г. Киеве на различных веб-сайтах. После подписания "информационного договора" они платили деньги, в среднем от 10 до 15 тысяч гривен за первый и последний месяц аренды, однако, когда приезжали по адресам, попасть в жилище не могли", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также отметили, что на мобильные телефоны мошенницы не отвечали, а когда потерпевшие пытались найти их в офисе, аферистки вызвали собственную охрану и даже использовали против людей газовые баллончики.

"В ходе досудебного расследования установлено, что уголовными преступлениями пострадавшим причинен материальный ущерб на сумму более полумиллиона гривен. Сейчас обвинительный акт в отношении женщин по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 190 УК Украины, направлен в Печерский районный суд г. Киева", - отметили в прокуратуре.

Подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой в виде залога в сумме полмиллиона гривен. По результатам судебного рассмотрения эти средства могут быть обращены для возмещения причиненного потерпевшим вреда.

Как сообщалось ранее в УНН, в сентябре этого года в Киеве две аферистки обманули по меньшей мере 23 человека на аренде квартиры.