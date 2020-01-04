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В Киеве будут судить двух квартирных аферисток, которые обманули более 50 человек

В Киеве будут судить двух квартирных аферисток, которые обманули более 50 человек

Киев  •  УНН

 • 18481 просмотра

КИЕВ. 4 января. УНН. Киевской местной прокуратурой №6 направлено до суда обвинительный акт в отношении двух женщин 25 и 34 лет, которые под предлогом сдачи в аренду жилья путем обмана завладевали денежными средствами граждан. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева, информирует УНН.

"В полицию с заявлениями обратилось почти 50 граждан, пострадавших вследствие действий аферисток. Все пострадавшие рассказывали, что находили выгодные предложения по аренде жилья в г. Киеве на различных веб-сайтах. После подписания "информационного договора" они платили деньги, в среднем от 10 до 15 тысяч гривен за первый и последний месяц аренды, однако, когда приезжали по адресам, попасть в жилище не могли", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также отметили, что на мобильные телефоны мошенницы не отвечали, а когда потерпевшие пытались найти их в офисе, аферистки вызвали собственную охрану и даже использовали против людей газовые баллончики.

"В ходе досудебного расследования установлено, что уголовными преступлениями пострадавшим причинен материальный ущерб на сумму более полумиллиона гривен. Сейчас обвинительный акт в отношении женщин по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 190 УК Украины, направлен в Печерский районный суд г. Киева", - отметили в прокуратуре.

Подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой в виде залога в сумме полмиллиона гривен. По результатам судебного рассмотрения эти средства могут быть обращены для возмещения причиненного потерпевшим вреда.

Как сообщалось ранее в УНН, в сентябре этого года в Киеве две аферистки обманули по меньшей мере 23 человека на аренде квартиры.

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