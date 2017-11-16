В Киеве мусоровоз насмерть переехал мужчину

“Воздухофлотский проспект, 21. Во дворе жилого дома мусоровоз Mercedes насмерть переехал мужчину”, — говорится в сообщении.

Отмечено, что на вид погибшему 30 лет.

Сейчас на месте инцидента работают скорая помощь, патрульная полиция, следственно-оперативная группа.

Как сообщал УНН, грузовик без тормозов спровоцировал масштабное ДТП в Киеве, пострадал ребенок.