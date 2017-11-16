У Києві сміттєвоз насмерть переїхав чоловіка

"Повітрофлотський проспект, 21. У дворі житлового будинку сміттєвоз Mercedes насмерть переїхав чоловіка", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що на вигляд загиблому 30 років.

Наразі на місці інциденту працюють швидка допомога, патрульна поліція, слідчо-оперативна група.

Як повідомляв УНН, вантажівка без гальм спровокувала масштабну ДТП в Києві, постраждала дитина.