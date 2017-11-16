У Києві сміттєвоз насмерть переїхав чоловіка
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. У Києві на Повітрофлотському проспекті у дворі житлового будинку сміттєвоз насмерть переїхав чоловіка, передає УНН з посиланням на dtp.kiev.ua.
"Повітрофлотський проспект, 21. У дворі житлового будинку сміттєвоз Mercedes насмерть переїхав чоловіка", - йдеться в повідомленні.
Зазначено, що на вигляд загиблому 30 років.
Наразі на місці інциденту працюють швидка допомога, патрульна поліція, слідчо-оперативна група.
Як повідомляв УНН, вантажівка без гальм спровокувала масштабну ДТП в Києві, постраждала дитина.