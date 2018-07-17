В Киеве мужчина во время ссоры зарезал отца
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июля. УНН. В Деснянском районе Киева задержали мужчину, который во время семейной ссоры убил отца. Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Киева, передает УНН.
В полицию от врачей поступило сообщение, что в квартире на проспекте Владимира Маяковского от полученных ранений скончался мужчина.
"По прибытию правоохранители опросили членов семьи и выяснили, что накануне хозяин дома поссорился со своим 44-летним сыном, после чего между ними возникла драка. В результате злоумышленник несколько раз ударил палкой по голове отца, а затем нанес ему ножевое ранение. Врачи "скорой" на месте констатировали смерть мужчины. По словам жены потерпевшего, сын нигде не работал и постоянно требовал деньги от родителей. На этой почве у них часто возникали семейные конфликты", - рассказали в полиции
Правонарушитель задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Криминалисты изъяли вещественные доказательства и направили их на экспертное исследование. По данному факту следственным отделом Деснянского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
Решается вопрос об объявлении фигуранту подозрения и избрании меры пресечения. Ему грозит до пятнадцати лет лишения свободы.
Напомним, стрельба произошла во время конфликта между двумя мужчинами на Фонтанской дороге в Одессе.