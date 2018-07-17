У Києві чоловік під час сварки зарізав батька

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КИЇВ. 17 липня. УНН. У Деснянському районі Києва затримали чоловіка, який під час сімейної сварки вбив батька. Про це повідомив відділ комунікації поліції Києва, передає УНН.

До поліції від лікарів надійшло повідомлення, що у квартирі на проспекті Володимира Маяковського від отриманих поранень помер чоловік.

“По прибуттю правоохоронці опитали членів сім’ї та з’ясували, що напередодні господар оселі посварився зі своїм 44-річним сином, після чого між ними виникла бійка. У результаті зловмисник кілька разів вдарив палицею по голові батька, а потім спричинив йому ножове поранення. Лікарі „швидкої“ на місці констатували смерть чоловіка. Зі слів дружини потерпілого, син ніде не працював та постійно вимагав гроші від батьків. На цьому ґрунті у них часто виникали сімейні конфлікти”, — розповіли у поліції

Правопорушника затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Криміналісти вилучили речові докази та направили їх на експертне дослідження. За даним фактом слідчим відділом Деснянського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання про оголошення фігурантові підозри та обрання міри запобіжного заходу. Йому загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, стрілянина сталася під час конфлікту між двома чоловіками на Фонтанській дорозі в Одесі.

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