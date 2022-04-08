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Взятие в плен китайцев, воевавших в составе российской армии: Пекин проверяет ситуацию
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Взятие в плен китайцев, воевавших в составе российской армии: Пекин проверяет ситуацию

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Киеве началась встреча Зеленского с топ-делегацией ЕС

Киев • УНН

 • 119107 просмотра

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский начал встречу с Президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляєн и Высоким представителем Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем, которые прибыли с визитом в нашу страну, передает УНН со ссылкой на ОП.

В Киеве началась встреча Зеленского с топ-делегацией ЕС

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Как сообщили в ОП, состоятся переговоры в узком кругу, после чего Глава государства и представители ЕС сделают заявления для украинских и иностранных СМИ и ответят на их вопросы.

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Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляєн, Высокий представитель ЕС Жозеп Боррел и Премьер-министр Словакии Эдуард Геґер сегодня посетили Бучу, освобожденную от рашистських оккупантов.

Украинские Национальные Новости

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