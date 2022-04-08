В Киеве началась встреча Зеленского с топ-делегацией ЕС

Детали

Как сообщили в ОП, состоятся переговоры в узком кругу, после чего Глава государства и представители ЕС сделают заявления для украинских и иностранных СМИ и ответят на их вопросы.

Ранее

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляєн, Высокий представитель ЕС Жозеп Боррел и Премьер-министр Словакии Эдуард Геґер сегодня посетили Бучу, освобожденную от рашистських оккупантов.