У Києві розпочалася зустріч Зеленського з топ-делегацією ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський розпочав зустріч із Президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн та Високим представником Європейського Союзу із закордонних справ та політики безпеки Жозепом Боррелем, які прибули з візитом до нашої країни, передає УНН із посиланням на ОП.
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Як повідомили в ОП, відбудуться перемовини у вузькому колі, після чого Глава держави та представники ЄС зроблять заяви для українських та іноземних ЗМІ й дадуть відповіді на їхні запитання.
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Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, Високий представник ЄС Жозеп Боррел та Прем'єр-міністр Словаччини Едуард Геґер сьогодні відвідали Бучу, звільнену від рашистських окупантів.