У Києві розпочалася зустріч Зеленського з топ-делегацією ЄС

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Як повідомили в ОП, відбудуться перемовини у вузькому колі, після чого Глава держави та представники ЄС зроблять заяви для українських та іноземних ЗМІ й дадуть відповіді на їхні запитання.

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Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, Високий представник ЄС Жозеп Боррел та Прем'єр-міністр Словаччини Едуард Геґер сьогодні відвідали Бучу, звільнену від рашистських окупантів.